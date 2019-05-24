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    В Івано-Франківську злодії за три хвилини вкрали сейф з мільйоном

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    <p>Пограбування сталося близько четвертої ранку в офісі фірми &laquo;Європошта&raquo; на вул. Вовчинецькій</p> - В Івано-Франківську злодії за три хвилини вкрали сейф з мільйоном

    Пограбування сталося близько четвертої ранку в офісі фірми «Європошта» на вул. Вовчинецькій

    Фото: galka.if.ua

    Злочинці з допомогою тросу зірвали ґрати з вікна офісу

    В Івано-Франківську в ніч на п’ятницю, 24 травня, невідомі здійснили зухвалу крадіжку сейфу з грошима.

    Про це повідомляє місцеве видання «Галка».

    Пограбування сталося близько четвертої ранку в офісі фірми «Європошта» на вул. Вовчинецькій, 9.

    «До будинку, де на першому поверсі розташований офіс, під’їхав автомобіль із злочинцями. За допомогою тросу вони зірвали ґрати з вікна установи, і під прикриттям димових шашок проникли всередину. Звідти, як повідомив начальник міського відділу поліції Іван Кавінський, невідомі викрали сейф з грошима», - пише видання.

    Зазначається, що на вчинення злочину у крадіїв пішло три хвилини. Пошуки зловмисників тривають.

    За даними достовірних джерел видання, у сейфі було майже 1,5 мільйона гривень.

    Нагадаємо, в Оболонському районі столиці зловмисники напали на чоловіка в його автівці і викрали гроші. 

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