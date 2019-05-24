В Івано-Франківську злодії за три хвилини вкрали сейф з мільйоном
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Розсилка
Пограбування сталося близько четвертої ранку в офісі фірми «Європошта» на вул. Вовчинецькій
Злочинці з допомогою тросу зірвали ґрати з вікна офісу
В Івано-Франківську в ніч на п’ятницю, 24 травня, невідомі здійснили зухвалу крадіжку сейфу з грошима.
Про це повідомляє місцеве видання «Галка».
Пограбування сталося близько четвертої ранку в офісі фірми «Європошта» на вул. Вовчинецькій, 9.
«До будинку, де на першому поверсі розташований офіс, під’їхав автомобіль із злочинцями. За допомогою тросу вони зірвали ґрати з вікна установи, і під прикриттям димових шашок проникли всередину. Звідти, як повідомив начальник міського відділу поліції Іван Кавінський, невідомі викрали сейф з грошима», - пише видання.
Зазначається, що на вчинення злочину у крадіїв пішло три хвилини. Пошуки зловмисників тривають.
За даними достовірних джерел видання, у сейфі було майже 1,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, в Оболонському районі столиці зловмисники напали на чоловіка в його автівці і викрали гроші.