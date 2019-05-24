Двоє іноземців напали на киянина і викрали з його авто 600 тис. грн (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у злочинців речові докази Фото: Нацполіція

Розбивши скло передніх дверцят та погрожуючи ножем, зловмисники відібрали у потерпілого сумку

В Оболонському районі столиці зловмисники напали на чоловіка в його автівці і викрали гроші. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Киянин вийшов із пункту обміну валют, сів у власне авто та поїхав додому. Із собою він мав сумку, в якій було більше 600 тисяч гривень. Коли ж потерпілий припаркувався у дворі, раптово під’їхала іномарка, з якої вибігли невідомі, накинулися на авто постраждалого та розбили вікна передніх дверцят з обох сторін. Один із зловмисників погрожував киянину ножем, а другий вихопив сумку із грошима. Далі фігуранти спішно сіли у свій автомобіль та зникли з місця злочину», - розповіли правоохоронці.

За декілька кварталів від місця скоєння розбійного нападу оперативники управління карного розшуку та бійці спецпідрозділу КОРД поліції Києва виявили зловмисників та затримали їх у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що нападникам 28 та 34 роки, вони є громадянами іншої держави. Раніше затримані вже були судимі за аналогічні злочини. Відомо, що за потерпілим вони слідкували і планували свій злочин заздалегідь. Під час обшуку правоохоронці виявили та вилучили у них речові докази: засоби, якими ті розбили скло, ножі, підроблені номерні знаки та привласнену сумку із грошима і документами постраждалого.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Фігурантам загрожує до десяти років ув’язнення із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Також поліцейські перевіряють їх причетність до скоєння інших аналогічних злочинів на території столиці.