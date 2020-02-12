В ЄС хочуть заборонити нелегальний продаж котів і собак



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європарламентарі закликали до створення системи обов'язкової реєстрації домашніх тварин

У Європарламенті закликали створити загальноєвропейську систему захисту домашніх котів і собак, щоб унеможливити їх нелегальний і безконтрольний продаж.

Відповідну незаконодавчу резолюцію підтримали 607 депутатів ЄП, троє були проти та 19 утрималися, повідомляє Укрінформ.

«Задля захисту добробуту тварин на рівні власників домашніх улюбленців, а також у системі охорони здоров'я, депутати Європарламенту закликали до створення плану дій на рівні ЄС, щоб припинити нелегальний продаж таких тварин», - заявили у законодавчому органі Євросоюзу.

Зокрема, європарламентарії закликали до створення у ЄС системи обов'язкової реєстрації котів і собак; посилення санкцій за насильство та неналежне поводження із домашніми тваринами; а також заохочення людей до прийняття у дім, а не купівлі тварин.

Як заявили у Європарламенті, за наявними оцінками, щомісяця в ЄС продається 46 тис. собак. Більшість із них не мають належної реєстрації.

До слова, авіакомпанія МАУ дозволила товстим котикам подорожувати в салоні літака, а не летіти в багажному відділені. Перевізник збільшив максимально дозволену норму для перевезення котів та собак на 2 кілограми.

Також нагадаємо, що на початку лютого у Києві запрацював готель для котів.