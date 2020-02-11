Євростат назвав країни, у яких пенсіонерам живеться, як у бога за пазухою



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Євростат порахував, як жк живеться пенсіонерам в ЄС

Дослідження показало, що чоловіки в ЄС отримують більші пенсії, ніж жінки

У 2018 році у країнах Європейського Союзу найбільші пенсії отримували жителі Словаччини, Франції, Греції, Данії, Люксембургу та Угорщини.

Про це свідчать дані Євростату.

У звіті агенства йдеться, що найнижчі показники ризику бідності були зафіксовані у Словаччині (6%), Франції (8%), Греції (9%), Данії, Люксембурзі та Угорщині (усі 10%).

Найвищий рівень ризику бідності серед пенсіонерів зафіксували в Естонії (54%), Латвії (50%), Литві (41%) та Болгарії (30%).

Також Євростат опублікував так званий гендерний показник пенсії в країнах ЄС. Зокрема у дослідженні йдеться, що жінки віком старше 65 років отримували пенсію в середньому на 30% нижчу, ніж чоловіки.

Однак гендерний розрив пенсій зменшується, і зараз він на 4 процентних пункти менший у порівнянні з 2010 роком (34%).

Хоча жінки отримували менші пенсії у всіх державах-членах ЄС, ступінь розриву сильно різниться. Найбільша різниця спостерігалася в Люксембурзі, де жінки, старші 65 років, отримували пенсію на 43% меншу, ніж чоловіки. За Люксембургом йдуть Мальта (42%), Нідерланди (40%), Австрія (39%), Кіпр (38%) та Німеччина (37%).

З іншого боку, найменші різниці в сумі пенсій між жінками та чоловіками були в Естонії (1%), Данії (7%), Словаччині (8%), Чехії (13%) та Угорщині (16%).

У 2018 році частка пенсіонерів у віці старше 65 років, яким загрожує бідність, в ЄС становила 15%, що трохи перевищує показник 14% у 2017 році, але нижче ризику бідності населення працездатного віку (від 16 до 64 років) майже на 17%.