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    В ЄС сподіваються, що Україна виконає рекомендації Венеційської комісії щодо законопроєкту про ВРП

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    В ЄС сподіваються, що Україна виконає рекомендації Венеційської комісії щодо законопроєкту про ВРП
    Фото з відкритих джерел

    Посол ЄС в Україні Матті Маасікас зауважив, що виконання висновків комісії «дало б впевненість міжнародним партнерам»

    Європейський союз розраховує, що Україна дотримається рекомендацій Венеційської комісії до законопроєкту №5068 щодо конкурсного добору і перевірок на доброчесність членів Вищої ради правосуддя (ВРП). Про це повідомив 6 травня посол ЄС в Україні Матті Маасікас на особистій сторінці у Twitter.

    «Сподіваємось, що цей вкрай важливий висновок прокладає шлях до встановлення процедури відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів (законопроєкт №3711-д), а також спрямовує поточні дискусії щодо реформування ВРП та нового закону про НАБУ», – зазначив посол.

    За його словами, «особливо важливим» для України є положення щодо тимчасової участі міжнародних експертів в органах відбору. Також він зауважив, що виконання висновків комісії «дало б впевненість міжнародним партнерам», зокрема ЄС та іншим, «яких запросять запропонувати експертів» для ВРП.

    Маасікас позначив у дописі главу ВР Дмитра Разумкова, главу Офісу президента Андрія Єрмака та Верховну раду.

    Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) опублікувала Терміновий висновок щодо проєкту закону про порядок обрання членів Вищої ради правосуддя, ініційованого президентом Володимиром Зеленським (№5068). Висновок опубліковано на сайті комісії.

    Як сповіщалося, проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» було подано президентом та визначено як невідкладний 12 лютого поточного року. 2 березня його було включено до порядку денного, але досі не було розглянуто в залі парламенту.

    Теги: ЄС НАБУ Венеціанська комісія посол Україна правосуддя Матті Маасікас
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