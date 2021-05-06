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    Шмигаль і Блінкен обговорили загрози від будівництва «Північного потоку-2»

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    Шмигаль і Блінкен обговорили загрози від будівництва «Північного потоку-2»
    Фото з відкритих джерел

    Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна налаштована на продовження ключових реформ

    Державний секретар США Ентоні Блінкен та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провели зустріч у Києві. Говорили, зокрема, про енергетичну безпеку. Про це повідомив Шмигаль в своєму Telegram.

    Сторони обговорювали напрямки двосторонньої співпраці. У цьому контексті Шмигаль підкреслив, що Україна налаштована на продовження ключових реформ.

    «Також порушили питання енергетичної безпеки. Нині воно особливо актуальне через загрози, які становить будівництво «Північного потоку-2». Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною», – заявив прем'єр-міністр.

    Тим часом, президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з держсекретарем Ентоні Блінкеном ухилився від питання журналістки про НАК «Нафтогаз». При цьому Блінкен, перераховуючи реформи, які необхідно впровадити в Україні, першою назвав реформу корпоративного управління.

    Україна досі не потрапила до списку країн, в'їзд з яких дозволено в ЄС

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    Теги: ЄС США будівництво агресія скандал Володимир Зеленський Україна Денис Шмигаль Ентоні Блінкен
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