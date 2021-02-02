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    У світі

    ВООЗ: у світі третій тиждень поспіль знижується кількість хворих на Covid-19

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    <p>ВООЗ застерігає, що поки не слід відмовлятися від противірусних заходів</p> - ВООЗ: у світі третій тиждень поспіль знижується кількість хворих на Covid-19

    ВООЗ застерігає, що поки не слід відмовлятися від противірусних заходів

    Спад захворюваності, за словами глави ВООЗ, показує, що вірус можна контролювати навіть за наявності його нових різновидів

    Кількість нових випадків коронавірусу в світі знижується третій тиждень поспіль.

    Ця новина обнадійлива, заявив у понеділок, 1 лютого, на брифінгу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус.

    Такий спад захворюваності, за словами глави ВООЗ, «показує, що вірус можна контролювати навіть за наявності його нових різновидів, які зараз циркулюють».

    Гебреісус висловив упевненість, що завдяки противірусним заходам, від яких поки ще рано відмовлятися, поширенню вірусу вдасться запобігти.

    Раніше стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19

    Відзначимо, 31 січня в Україні виявили всього 2030 нових випадків зараження коронавірусом – це

    мінімум з початку осені. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1216278
    • Одужали
      1014658
    • Хворіють
      178938
    • Померли
      22682
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      Теги: медицина епідемія ВООЗ коронавірус
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