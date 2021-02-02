Євросоюз запровадив новий колір для регіонів з дуже високим ризиком поширення Covid-19

До «кольорової палітри» коронавірусу додався ще один відтінок

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті

Рада Євросоюзу додала нову категорію обмежень для регіонів, де коронавірус циркулює на дуже високому рівні. Внесено зміни до рекомендації щодо скоординованого підходу до обмежень вільного пересування у відповідь на пандемію Covid-19.

Про це йдеться у заяві на сайті Ради.

Згідно з оновленою рекомендацією, новий колір (темно-червоний) додається до існуючих категорій зеленого, оранжевого, червоного та сірого на щотижневій карті, яку публікує Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності.

Цей колір застосовуватиметься в районах, де вірус та інші інфекційні штами циркулюють на дуже високому рівні. Колір діятиме у районах, де сукупний 14-денний рівень повідомлень про випадки коронавірусу становить 500 або більше на 100 тисяч осіб.

З ростом числа інфекцій і поширенням нових штамів вірусу більша частина блоку вже в «червоній зоні», тому нові «темно-червоні зони» допоможуть виділити зони з дуже високим ризиком.

Держави-члени повинні перешкоджати всім несуттєвим подорожам до червоних та темно-червоних районів, водночас намагаючись уникнути перешкод для основних подорожей.

Вони також мають вимагати від осіб, які подорожують із району, класифікованого як темно-червоний, пройти тест на зараження ковід до прибуття і пройти карантин/самоізоляцію.

«З огляду на збільшення можливостей тестування Covid-19, до рекомендації також вносяться поправки, що надають державам-членам можливість вимагати від мандрівників, які прибувають з помаранчевої, червоної та сірої областей, зробити тест перед вильотом», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося раніше, Євросоюз схвалив третю вакцину від коронавірусу.