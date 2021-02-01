Окупанти завезли на Луганщину російську вакцину «Супутник V»

За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії

У підтримуваному і скеровуваному Москвою незаконному збройному сепаратистському угрупованні «ЛНР», що як частина російських гібридних сил захопило частину Луганської області і визнане в Україні терористичним, заявили, що отримали з Росії російську вакцину проти коронавірусного захворювання Covid-19, відому як «Суптник V», використання якої в Україні не схвалене.

Як повідомляють інформаційні ресурси угруповання, його ватажок Леонід Пасічник заявив, що перша партія цієї вакцини надійшла на вихідні і надалі очікується її «регулярне» постачання з Росії.

Він не назвав обсягу цієї партії. Ці заяви наразі не підтверджені з незалежних джерел.

Попереднього дня, 31 січня, про прибуття цієї ж російської вакцини заявили і в аналогічному угрупованні «ДНР», що діє на окупованій частині Донеччини. Там заявили, що перша партія склала «кілька тисяч» доз, і теж стверджували про «регулярне» постачання цієї вакцини з Росії й надалі.

Це угруповання також оприлюднило фотографії розвантаження партії цієї вакцини, ймовірно, на одному з пунктів вакцинації в Донецьку.

За словами бойовиків, вакцини доставив черговий «гуманітарний конвой» із Росії. Але про такі «конвої», які Росія періодично вводить на окуповані території всупереч українському законодавству і міжнародному праву, останнім часом не повідомляли.

Тим часом іще 30 січня, після появи перших чуток про надходження російської вакцини на окуповану частину Донеччини, в Росії заявили, що не знають, звідки ця вакцина могла опинитися на непідконтрольній нині Києву частині Донбасу.

У Російському фонді прямих інвестицій, установі, яка організовує виробництво і постачання вакцини «Супутник V», заявили тоді ж російським агентствам, що не здійснюють і не планують здійснювати її постачання обом угрупованням російських гібридних сил на окупованій частині Донбасу. У фонді також додали, що не мають інформації про наявність чи відсутність таких поставок.

В Україні виключають можливість використання цієї й інших російських вакцин проти Covid-19 через значні сумніви в їхній ефективності й побічних наслідках і недоведеність даних їхніх випробувань.

Крім того, нині в Україні чинний закон про екстрену реєстрацію вакцин проти Covid-19, який, зокрема, прямо забороняє реєстрацію вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів, якщо вони були розроблені в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором – тобто в Росії.

Минулого тижня осільник МОЗ Максим Степанов також заявив, що в Україні не реєструватимуть російську вакцину від коронавірусу «Супутник V». За його словами, останнім часом одна політична партія влаштувала «справжню істерію» з вимогами зареєструвати російський препарат, але цього не станеться.

Найближчими днями уряд обіцяє запустити в Україні онлайн-платформу для запису на вакцинацію. МОЗ переконує. що до отримання Україною вакцин від коронавірусу залишилося два тижні.

Джерело: Радіо Свобода