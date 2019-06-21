Отруйний відпочинок в Рубіжному: кількість постраждалих збільшилась до 38



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У лікарні після купання на озері опинилася 31 дитина

Кількість госпіталізованих, які відпочивали на пляжі Малібу та купалися в озері Пісочне у Рубіжному на Луганщині, зросла до 38 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«20 червня до Рубіжанської міської лікарні з попереднім діагнозом «гострий гастроентероколіт» додатково госпіталізовано 11 осіб. Всього залишаються госпіталізованими 38 осіб (з них 31 дитина)», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про 22 госпіталізованих.

Як повідомлялося, поліція розслідує масове отруєння дітей після купання на пляжі Малібу у місті Рубіжне Луганської області.

«Відкрите кримінальне провадження за ст. 242 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони вод, але наразі слідство з прокуратурою вирішує питання щодо перекваліфікації цього провадження на ст. 325 КК України – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», - повідомили у поліції.

Усі госпіталізовані з кишковою інфекцією тим чи іншим чином пов’язують своє захворювання з купанням на пляжі Малібу в озері Пісочне, тому був зроблений забір води в цьому озері та направлений на дослідження.