  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Косово розпустили парламент. Країну чекають вибори протягом наступних 45 днів

    • Розсилка
    Парламент Косова 22 серпня проголосував за саморозпуск&nbsp; - В Косово розпустили парламент. Країну чекають вибори протягом наступних 45 днів
    Парламент Косова 22 серпня проголосував за саморозпуск 

    Жодна із партій не отримає більшість, а тому Косово чекають довгі коаліційні переговори

    Парламентарі Косово проголосували за розпуск парламенту – це рішення підтримали 89 із 120 депутатів. Відповідно до законів країни вибори до головного законодавчого органу країни мають відбутися протягом наступних 45 днів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Раніше подав у відставку прем’єрміністр Косово Рамуш Харадінай. Цього косовського політика викликали на допит прокурора, який займається військовими злочинами здійсненими в 1998-99 роках в рамках війни із Сербією. Харадінай в той час був командувачем Косовської армії визволення. Політик заперечує будь-які звинувачення щодо вчинення злочинів.

    Рамуш Харадінай вже йшов у відставку із посади очільника глави уряду країни в 2005 році на фоні звинувачень від Трибуналу ООН із питань колишньої Югославії. Проте тоді його виправдали.

    Аналітики не очікують перемоги якоїсь однієї партії і вважають, що Косово чекатимуть довгі коаліційні переговори. До цього країною правила коаліція партій Союз за майбутнє Косово, Демократична партія Косово і Соціал-демократична ініціатива.

    Головним завданням нового уряду стане поновлення переговорів із Сербією, без нормалізації відносин із якою Косово не зможе стати членом ЄС. Початий в 2013 році в Берліні процес налагодження взаємодії по лінії Приштина-Белград зайшов в глухий кут восени минулого року.

    вибори Косово допит
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ