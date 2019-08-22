В Косово розпустили парламент. Країну чекають вибори протягом наступних 45 днів



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Парламент Косова 22 серпня проголосував за саморозпуск

Жодна із партій не отримає більшість, а тому Косово чекають довгі коаліційні переговори

Парламентарі Косово проголосували за розпуск парламенту – це рішення підтримали 89 із 120 депутатів. Відповідно до законів країни вибори до головного законодавчого органу країни мають відбутися протягом наступних 45 днів. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Раніше подав у відставку прем’єрміністр Косово Рамуш Харадінай. Цього косовського політика викликали на допит прокурора, який займається військовими злочинами здійсненими в 1998-99 роках в рамках війни із Сербією. Харадінай в той час був командувачем Косовської армії визволення. Політик заперечує будь-які звинувачення щодо вчинення злочинів.

Рамуш Харадінай вже йшов у відставку із посади очільника глави уряду країни в 2005 році на фоні звинувачень від Трибуналу ООН із питань колишньої Югославії. Проте тоді його виправдали.

Аналітики не очікують перемоги якоїсь однієї партії і вважають, що Косово чекатимуть довгі коаліційні переговори. До цього країною правила коаліція партій Союз за майбутнє Косово, Демократична партія Косово і Соціал-демократична ініціатива.

Головним завданням нового уряду стане поновлення переговорів із Сербією, без нормалізації відносин із якою Косово не зможе стати членом ЄС. Початий в 2013 році в Берліні процес налагодження взаємодії по лінії Приштина-Белград зайшов в глухий кут восени минулого року.