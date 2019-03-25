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    В Косово звільнили віце-прем’єра за критику кампанії НАТО 1999 року

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    <p>Белград, на думку заступника міністра юстиції Весни Мікіч, боровся із албанським тероризмом всередині своїх кордонів</p> - В Косово звільнили віце-прем’єра за критику кампанії НАТО 1999 року

    Белград, на думку заступника міністра юстиції Весни Мікіч, боровся із албанським тероризмом всередині своїх кордонів

    НАТО продовжує керувати миротворчою місією в Косово чисельністю 4 тисячі осіб

    Очільник уряду Косово Рамуш Харадінай звільнив із посади заступника міністра юстиції Весну Мікіч, яка є етнічною сербкою.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Причиною звільнення стала її теза про те, що військова кампанія НАТО проти Сербії в 1999 році була спланованим геноцидом. В той же час Белград, на думку Весни Мікіч, боровся із албанським тероризмом всередині своїх кордонів.

    Відповідний пост колишнього заступника міністра юстиції спричинив критику серед переважно албанського населення Косово – серби в цій балканській країні складають лише 5% із 1,8 млн громадян.

    НАТО і на сьогодні тримає в Косово до 4 тисяч миротворців. 78-денна кампанія Північноатлантичного альянсу 20 років тому допомогла зупинити кровопролиття, в результаті якого в 1998-99 роках загинуло 13 тисяч осіб.

    Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич, виступаючи 24 березня в Ніцці на церемонії пам'яті жертв атаки НАТО на Югославію в 1999 році, заявив, що Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу.

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