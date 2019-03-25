Сербія не має наміру вступати в НАТО - президент Вучич
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Президент Сербії Олександр Вучич
За словами Вучича, військовий нейтралітет є природним вибором сербської держави
Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу.
Про це заявив президент країни Олександр Вучич, виступаючи 24 березня в Ніцці на церемонії пам'яті жертв атаки НАТО на Югославію в 1999 році.
«Народ Сербії не бажає членства в Північноатлантичному альянсі. Військовий нейтралітет є природним вибором сербської держави», - сказав він, підкресливши, що членства в НАТО не бажає сербський народ.
До слова, НАТО планує зберігати в Польщі військову техніку США.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна здатна до 2023 року отримати План дій щодо членства в НАТО.
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