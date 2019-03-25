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    У світі

    Сербія не має наміру вступати в НАТО - президент Вучич

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    Президент Сербії Олександр Вучич - Сербія не має наміру вступати в НАТО - президент Вучич
    Президент Сербії Олександр Вучич

    За словами Вучича, військовий нейтралітет є природним вибором сербської держави

    Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу.

    Про це заявив президент країни Олександр Вучич, виступаючи 24 березня в Ніцці на церемонії пам'яті жертв атаки НАТО на Югославію в 1999 році. 

    «Народ Сербії не бажає членства в Північноатлантичному альянсі. Військовий нейтралітет є природним вибором сербської держави», - сказав він, підкресливши, що членства в НАТО не бажає сербський народ.

    До слова, НАТО планує зберігати в Польщі військову техніку США.

    Нагадаємо, президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна здатна до 2023 року отримати План дій щодо членства в НАТО.

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