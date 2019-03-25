Сербія не має наміру вступати в НАТО - президент Вучич



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Сербії Олександр Вучич

За словами Вучича, військовий нейтралітет є природним вибором сербської держави

Сербія не має наміру вступати до Північноатлантичного альянсу.

Про це заявив президент країни Олександр Вучич, виступаючи 24 березня в Ніцці на церемонії пам'яті жертв атаки НАТО на Югославію в 1999 році.

«Народ Сербії не бажає членства в Північноатлантичному альянсі. Військовий нейтралітет є природним вибором сербської держави», - сказав він, підкресливши, що членства в НАТО не бажає сербський народ.

До слова, НАТО планує зберігати в Польщі військову техніку США.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко запевнив, що Україна здатна до 2023 року отримати План дій щодо членства в НАТО.