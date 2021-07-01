У мережі посміялися з українського Нью-Йорка (фото)

У мережі весело відреагували на таке нововведення

Українські депутати повернули історичну назву селищу Новгородське у Донецькій області. Тепер в Україні з'явиться смт Нью-Йорк.

У мережі весело відреагували на таке нововведення. «Вітаємо в Нью-Йорку! В селищі, яке ніколи не спить!» – написав Victor Bened у Facebook.

Відомо, що перейменування смт Новгородське ініційовано його жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви.

Нагадаємо, що селище міського типу розташоване на відстані 42 км від районного центру міста Бахмут. У ньому проживає близько дванадцяти тисяч жителів.

В Українському інституті національної пам'яті наголошують, що перейменування президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт Нью-Йорк на смт Новгородське «було продиктовано політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії».

Додамо, що відповідну постанову № 5081 «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області» підтримав 301 народний депутат.

Посольство США в Україні привітало рішення Верховної Ради про повернення селищу міського типу Новгородське Донецької області історичної назви Нью-Йорк. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті посольства у Facebook.