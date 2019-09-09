В Міноборони повідомили про стан звільнених моряків



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Повернення бранців Кремля до України, 7 вересня Фото: СБУ

Морякам проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування

Начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Анатолій Казмірчук 9 вересня здійснив обхід у відділеннях і клініках, де військові моряки, що повернулися з російського полону, проходять медико-психологічну реабілітацію.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«На даний час військові моряки, які звільнені після утримання у полоні Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення здійснюється у повному обсязі, харчування - у відповідності до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їхнього захворювання», - розповів Казмірчук.

Він повідомив, що на даний час стан здоров’я українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження.

Також військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

«Національний військовий-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» переведений на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць», - додав Казмірчук.

Раніше повідомлялося, що в лікарні Феофанія перебувають 8 українців, які 7 вересня повернулися до України з російського полону. За словами медиків, вкрай важких немає.

У лікарні Феофанія колишнім бранцям Кремля в першу чергу надають психологічну допомогу.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.