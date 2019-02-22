В НАБУ пояснили причину обшуків у Полтавській облдержадміністрації
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Розсилка
22 лютого детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи посадових осіб Полтавської ОДА
Обшуки проходять також за місцем проживання посадових осіб Полтавської ОДА
Обшуки у справі стосовно керівництва Полтавської облдержадміністрації проходять у кабінетах чиновників, а також за місцем їх проживання.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України на своїй сторінці у Facebook.
«22 лютого детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи та проживання низки посадових осіб Полтавської ОДА», - заявили в НАБУ.
Зазначається, що слідчі дії проводяться на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП, в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.
Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.
За даними ЗМІ, співробітники НАБУ обшуки у кабінеті першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького станом на 10:30 завершили.