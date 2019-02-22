  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В НАБУ пояснили причину обшуків у Полтавській облдержадміністрації

    • Розсилка
    <p>22 лютого детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи посадових осіб Полтавської ОДА</p> - В НАБУ пояснили причину обшуків у Полтавській облдержадміністрації

    22 лютого детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи посадових осіб Полтавської ОДА

    Фото: zmist.pl.ua

    Обшуки проходять також за місцем проживання посадових осіб Полтавської ОДА

    Обшуки у справі стосовно керівництва Полтавської облдержадміністрації проходять у кабінетах чиновників, а також за місцем їх проживання.

    Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України на своїй сторінці у Facebook.

    «22 лютого детективи НАБУ проводять обшуки за місцем роботи та проживання низки посадових осіб Полтавської ОДА», - заявили в НАБУ.

    Зазначається, що слідчі дії проводяться на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП, в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

    Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.

    За даними ЗМІ, співробітники НАБУ обшуки у кабінеті першого заступника голови Полтавської облдержадміністрації Андрія Пісоцького станом на 10:30 завершили.

    Читайте також
    Полтава НАБУ корупція в Україні хабар розслідування Полтавщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ