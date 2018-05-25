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    В Одесі на будівництві впав автокран (фото)

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    В Одесі на будівництві впав автокран (фото)
    Фото: Репортер

    В результаті інциденту пошкоджені будка з охоронцем та металевий паркан

    В Одесі на будівництві ЖК «Родос» у п’ятницю, 25 травня, перекинувся автокран.

    Інцидент стався у Полуничному провулку, на 7-й станції Великого Фонтану.

    За інформацією місцевих ЗМІ, автокран впав на будку з охоронцем будівництва.

    Судячи з усього, в момент аварії автомобільний кран не був в русі. При падінні він пом'яв металевий паркан.

    За попередніми даними, постраждалих немає.

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    В Одесі на будівництві впав автокран (фото)
    В Одесі на будівництві впав автокран (фото)
    В Одесі на будівництві впав автокран (фото)
    В Одесі на будівництві впав автокран (фото)
    Фото: Репортер

    Відомо, що будівництво ЖК, де сталося падіння автокрану, виконує фірма «Гефест».

    Нагадаємо, 13 травня у місті Буча, що під Києвом, на будівництві впав автомобільний кран. Інцидент стався на будівництві ЖК «Гранд Бурже» біля торгового центру «Модуль» на Варшавському шосе.

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