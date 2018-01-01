В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна
- Сьогодні, 17:46
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Фото: dumskaya.net
Стіна пам'яті Кузьми Скрябіна після інциденту
Небайдужі одесити оперативно відмили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна
В Одесі стіну пам'яті співака Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади, знову розмалювали вандали.
Як розповіли очевидці, інцидент стався в ніч після дня смерті українського співака. Завдяки небайдужим одеситам первісний вигляд стіни оперативно вдалося відновити.
Нагадаємо, це не перший раз, коли стіна страждає від дій вандалів. Так, в лютому 2016 року стіну забруднили фарбою.
Нагадаємо, 1 лютого у місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні.
Джерело: Думская