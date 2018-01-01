В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна

Небайдужі одесити оперативно відмили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна

В Одесі стіну пам'яті співака Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади, знову розмалювали вандали. Як розповіли очевидці, інцидент стався в ніч після дня смерті українського співака. Завдяки небайдужим одеситам первісний вигляд стіни оперативно вдалося відновити. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, це не перший раз, коли стіна страждає від дій