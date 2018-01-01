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    В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна

    Небайдужі одесити оперативно відмили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна
    В Одесі стіну пам'яті співака Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади, знову розмалювали вандали. Як розповіли очевидці, інцидент стався в ніч після дня смерті українського співака. Завдяки небайдужим одеситам первісний вигляд стіни оперативно вдалося відновити. [GALLERY_BLOCK] Нагадаємо, це не перший раз, коли стіна страждає від дій
    • Сьогодні, 17:46
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    Стіна пам'яті Кузьми Скрябіна після інциденту
    Фото: dumskaya.net
    Стіна пам'яті Кузьми Скрябіна після інциденту

    Небайдужі одесити оперативно відмили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна

    В Одесі стіну пам'яті співака Кузьми Скрябіна, що біля Воронцовської колонади, знову розмалювали вандали.

    Як розповіли очевидці, інцидент стався в ніч після дня смерті українського співака. Завдяки небайдужим одеситам первісний вигляд стіни оперативно вдалося відновити.

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    В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна
    В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна
    В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна
    В Одесі вандали спаплюжили стіну пам'яті Кузьми Скрябіна

    Нагадаємо, це не перший раз, коли стіна страждає від дій вандалів. Так, в лютому 2016 року стіну забруднили фарбою.

    Нагадаємо, 1 лютого у місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні.

    Джерело: Думская

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