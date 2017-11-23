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    Суспільство

    На Черкащині познущалися над пам’ятником Героям Небесної сотні

    У центрі Сміли невідомі залили хрест Героям Небесної сотні жовтою фарбою
    У місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Сміла.ua». «У жителів Сміли шок – сьогодні вночі у самісінькому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля
    • Сьогодні, 16:46
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    Пам&rsquo;ятник Героям Небесної сотні, м. Сміла
    Пам’ятник Героям Небесної сотні, м. Сміла

    У центрі Сміли невідомі залили хрест Героям Небесної сотні жовтою фарбою

    У місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Сміла.ua».

    «У жителів Сміли шок – сьогодні вночі у самісінькому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля будинку рад замалювати на пам’ятному знаку герб України», — йдеться у повідомленні.

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    За даними видання, місцеві жителі вимагають від правоохоронців знайти та покарати тих, у кого «піднялася рука спаплюжити державний символ».

    Поліція вже склала протокол і почала розслідування злочину.

    Раніше повідомлялося, що суд арештував луганчанина, який сплюндрував меморіал Героям Небесної Сотні.

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