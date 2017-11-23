На Черкащині познущалися над пам’ятником Героям Небесної сотні

У центрі Сміли невідомі залили хрест Героям Небесної сотні жовтою фарбою

У місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Сміла.ua». «У жителів Сміли шок – сьогодні вночі у самісінькому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пам’ятник Героям Небесної сотні, м. Сміла

У центрі Сміли невідомі залили хрест Героям Небесної сотні жовтою фарбою

У місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Сміла.ua».

«У жителів Сміли шок – сьогодні вночі у самісінькому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля будинку рад замалювати на пам’ятному знаку герб України», — йдеться у повідомленні.

За даними видання, місцеві жителі вимагають від правоохоронців знайти та покарати тих, у кого «піднялася рука спаплюжити державний символ».

Поліція вже склала протокол і почала розслідування злочину.

Раніше повідомлялося, що суд арештував луганчанина, який сплюндрував меморіал Героям Небесної Сотні.