На Черкащині познущалися над пам’ятником Героям Небесної сотні
- Сьогодні, 16:46
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У центрі Сміли невідомі залили хрест Героям Небесної сотні жовтою фарбою
У місті Сміла Черкаської області невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Про це повідомляє місцеве інтернет-видання «Сміла.ua».
«У жителів Сміли шок – сьогодні вночі у самісінькому центрі міста невідомі залили жовтою фарбою хрест Героям Небесної Сотні. Вандали не побоялися на центральній площі біля будинку рад замалювати на пам’ятному знаку герб України», — йдеться у повідомленні.
За даними видання, місцеві жителі вимагають від правоохоронців знайти та покарати тих, у кого «піднялася рука спаплюжити державний символ».
Поліція вже склала протокол і почала розслідування злочину.
Раніше повідомлялося, що суд арештував луганчанина, який сплюндрував меморіал Героям Небесної Сотні.