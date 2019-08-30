В Офісі президента прокоментували обмін ув’язненими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Сенцов у російській в'язниці перебуває з 2014 року

«Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності»

Інформація про завершення обміну з РФ не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ще триває.

Про це йдеться на сторінці Офісу президента у Facebook.

«Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ОП, «вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні джерела».

«Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства», - підкреслили в ОП.

Там запевнили: коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах.

Раніше в СБУ заявили, що переговори щодо обміну ув’язненими між Україною та Росією досі тривають.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією, однак додав, що це зможе прокоментувати, лише коли все завершиться.

Раніше повідомлялося, що вранці в аеропорту «Київ» (Жуляни) зібралися десятки представників різних ЗМІ. Всі вони очікують прибуття в Україну з РФ полонених, серед яких режисер Олег Сенцов, активісти Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб і моряки.

За інформацією з різних джерел, літак повинен був прибути до Києва ще о 05:00. Але офіційно її не підтверджували, як і будь-яку інформацію, яка пов'язана з поверненням полонених. Адміністрація та прес-служба аеропорту нічого не знають. Більшість журналістів відштовхуються від слів представників ЗМІ Росії.

Раніше також повідомлялося, що зустрічати Сенцова і інших полонених буде президент України Володимир Зеленський. Але і цю інформацію жодне офіційне джерело не підтверджує.

Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

Родичі полонених розповіли, що утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.



