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    В Офісі президента прокоментували обмін ув’язненими

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    Олег Сенцов у російській в'язниці перебуває з 2014 року&nbsp; - В Офісі президента прокоментували обмін ув’язненими
    Олег Сенцов у російській в'язниці перебуває з 2014 року 

    «Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності»

    Інформація про завершення обміну з РФ не відповідає дійсності. Процес взаємного звільнення ще триває.

    Про це йдеться на сторінці Офісу президента у Facebook.

    «Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначили в ОП, «вже не вперше ми бачимо інформаційний хаос, спричинений посиланням на непідтверджену інформацію та численні джерела».

    «Ми закликаємо розуміти наслідки дезінформації: це гра з емоціями суспільства», - підкреслили в ОП.

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    Там запевнили: коли взаємне звільнення утримуваних осіб завершиться, Офіс Президента повідомить про це на офіційних каналах.

    Раніше в СБУ заявили, що переговори щодо обміну ув’язненими між Україною та Росією досі тривають. 

    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією, однак додав, що це зможе прокоментувати, лише коли все завершиться.

    Раніше повідомлялося, що вранці в аеропорту «Київ» (Жуляни) зібралися десятки представників різних ЗМІ. Всі вони очікують прибуття в Україну з РФ полонених, серед яких режисер Олег Сенцов, активісти Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб і моряки.

    За інформацією з різних джерел, літак повинен був прибути до Києва ще о 05:00. Але офіційно її не підтверджували, як і будь-яку інформацію, яка пов'язана з поверненням полонених. Адміністрація та прес-служба аеропорту нічого не знають. Більшість журналістів відштовхуються від слів представників ЗМІ Росії.

    Раніше також повідомлялося, що зустрічати Сенцова і інших полонених буде президент України Володимир Зеленський. Але і цю інформацію жодне офіційне джерело не підтверджує.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому.

    Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

    Родичі полонених розповіли, що утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.


     

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