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    СБУ: переговори щодо обміну ув’язненими досі тривають

    • Розсилка
    СБУ: переговори щодо обміну ув’язненими досі тривають

    СБУ заборонили поширювати інформацію про хід переговорів

    Переговори щодо обміну ув’язненими між Україною та Росією досі тривають. Про це у Facebook повідомила прессекретар Служби безпеки України Олена Гітлянська.

    Зокрема, представник СБУ зазначила, що складний процес переговорів з обміну заручників триває.

    «Наберіться терпіння, сподіваюся, ненадовго. Не розповсюджуйте неперевірену інформацію. Тримаємо кулаки», - додала вона.

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    Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією, однак додав, що це зможе прокоментувати, лише коли все завершиться.

    Раніше повідомлялося, що вранці в аеропорту «Київ» (Жуляни) зібралися десятки представників різних ЗМІ. Всі вони очікують прибуття в Україну з РФ полонених, серед яких режисер Олег Сенцов, активісти Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб і моряки.

    За інформацією з різних джерел, літак повинен був прибути до Києва ще о 05:00. Але офіційно її не підтверджували, як і будь-яку інформацію, яка пов'язана з поверненням полонених. Адміністрація та прес-служба аеропорту нічого не знають. Більшість журналістів відштовхуються від слів представників ЗМІ Росії.

    Раніше також повідомлялося, що зустрічати Сенцова і інших полонених буде президент України Володимир Зеленський. Але і цю інформацію жодне офіційне джерело не підтверджує.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому.

    Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

    Родичі полонених розповіли, що утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.

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