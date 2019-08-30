У Росії повідомляють, що підготовлених до обміну українців повезли в аеропорт



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Сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною, зазначив ексдепутат Держдуми РФ

У Росії повідомляють, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

Про це написав у своєму Telegram-каналі «НЕЗЫГАРЬ».

«Процес обміну почався? Чекаємо підтвердження. Повідомляють, що колона автозаків в супроводі вертольотів направляється на підмосковний аеродром Остафьево», - йдеться у повідомленні.

Однак ніяких деталей більше не повідомляється.

Про те, що 30 серпня має відбутися обмін полоненими написав на своїй сторінці у Фейсбук і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

«Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки!», – зазначає він.

Раніше заступник глави кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив про те, що 30 серпня очікується звільнення утримуваних в Росії українських політв’язнів.