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    У Росії повідомляють, що підготовлених до обміну українців повезли в аеропорт

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    У Росії повідомляють, що підготовлених до обміну українців повезли в аеропорт

    Сьогодні відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною, зазначив ексдепутат Держдуми РФ

    У Росії повідомляють, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

    Про це написав у своєму Telegram-каналі «НЕЗЫГАРЬ».

    «Процес обміну почався? Чекаємо підтвердження. Повідомляють, що колона автозаків в супроводі вертольотів направляється на підмосковний аеродром Остафьево», - йдеться у повідомленні.

    Однак ніяких деталей більше не повідомляється.

    Про те, що 30 серпня має відбутися обмін полоненими написав на своїй сторінці у Фейсбук і колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

    «Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки!», – зазначає він.

    Раніше заступник глави кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз повідомив про те, що 30 серпня очікується звільнення утримуваних в Росії українських політв’язнів. 

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