Данилюк про обмін ув'язнених: Коментарі будуть, коли це відбудеться



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Секретар РНБО просить зачекати з коментарями про обмін ув'язненими

Жодного офіційного підтвердження про обмін від української та російської влади та адвокатів поки не пролунало

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк, заявив, що сподівається на обмін ув’язнених між Україною і Росією, однак додав, що це коментуватимуть, лише коли все завершиться.

Журналісти зустріли Данилюка в аеропорту, де зібралися представники ЗМІ в очікуванні обміну.

На запитання, чи є інформація про те, що сьогодні в Україну прибудуть військовополонені українські моряки та політв’язні, Данилюк сказав: «Я не коментую це питання. Ми будемо коментувати, коли це відбудеться. Давайте дочекаємося самого факту. Це дуже важливе питання»

На уточнювальне запитання, чи відбудеться сьогодні обмін ув’язнених між Україною і Росією, він відповів «Сподіваємося».

Олександр Данилюк в аеропорті «Київ» про можливе повернення українських політв’язнів з Росії — каже, що сподівається на це найближчим часом, але коментуватиме лише тоді, коли це трапиться pic.twitter.com/IrE8uixGO0 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 30 августа 2019 г.

У той же час він підкреслив, що знаходиться в аеропорту через поїздку до Вашингтона на тристоронню зустріч.

Речниця СБУ Олена Гітлянська написала, що переговори про обмін тривають.

Раніше повідомлялося, що вранці в аеропорту «Київ» (Жуляни) зібралися десятки представників різних ЗМІ. Всі вони очікують прибуття в Україну з РФ полонених, серед яких режисер Олег Сенцов, активісти Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб і моряки.

Станом на 8-му годину полонені українці ще не прилетіли. Про це повідомляє Інформатор.

За інформацією з різних джерел, літак повинен був прибути до Києва ще о 05:00. Але офіційно її не підтверджували, як і будь-яку інформацію, яка пов'язана з поверненням полонених. Адміністрація та прес-служба аеропорту нічого не знають. Більшість журналістів відштовхуються від слів представників ЗМІ Росії.

Раніше також повідомлялося, що зустрічати Сенцова і інших полонених буде президент України Володимир Зеленський. Але і цю інформацію жодне офіційне джерело не підтверджує.

Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

Родичі полонених розповіли, що утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.