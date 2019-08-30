У Києві очікують повернення бранців Кремля: у «Жулянах» десятки журналістів (фото, відео)



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Журналісти очікують звільнених полонених Фото: Інформатор

У холі аеропорту встановлено близько 15 камер

У п'ятницю, 30 серпня, вранці в аеропорту «Київ» (Жуляни) зібралися десятки представників різних ЗМІ. Всі вони очікують прибуття в Україну з РФ полонених, серед яких режисер Олег Сенцов, активісти Микола Карпюк, Володимир Балух, Павло Гриб і моряки.

Станом на 8-му годину полонені українці ще не прилетіли. Про це повідомляє Інформатор.

За інформацією з різних джерел, літак повинен був прибути до Києва ще о 05:00. Але офіційно її не підтверджували, як і будь-яку інформацію, яка пов'язана з поверненням полонених. Адміністрація та прес-служба аеропорту нічого не знають. Більшість журналістів відштовхуються від слів представників ЗМІ Росії.

Час йде і в залі очікування стає все більше знімальних груп. У холі вже встановлено близько 15 камер. Але ніяких змін і новин немає.

Раніше також повідомлялося, що зустрічати Сенцова і інших полонених буде президент України Володимир Зеленський. Але і цю інформацію жодне офіційне джерело не підтверджує.

Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

Родичі полонених розповіли, що утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.