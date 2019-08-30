Звільнені Росією моряки вже в Києві – родичі



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Роман Мокряк, Богдан Небилиця, Юрій Будзило, троє з 24 захоплених Росією моряків

Родичів поставили до відома, що «моряки вже в Україні»

Утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на родичів одного з моряків.

За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що «моряки вже в Україні», проте не уточнили, де саме.

«Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва», – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що «зустріч в аеропорту не планується».

Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.