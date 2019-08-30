Звільнені Росією моряки вже в Києві – родичі
Роман Мокряк, Богдан Небилиця, Юрій Будзило, троє з 24 захоплених Росією моряків
Родичів поставили до відома, що «моряки вже в Україні»
Утримуваних раніше в Росії українських моряків уже доставили до Києва.
Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на родичів одного з моряків.
За їхньою інформацією, родичів поставили до відома, що «моряки вже в Україні», проте не уточнили, де саме.
«Ми отримали таку інформацію і терміново виїхали до Києва», – розповів співрозмовник, зазначивши при цьому, що «зустріч в аеропорту не планується».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому.
Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.