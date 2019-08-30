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    Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, - ЗМІ

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    Олег Сенцов летить додому: між Україною та Росією розпочався обмін - Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, - ЗМІ
    Олег Сенцов летить додому: між Україною та Росією розпочався обмін

    Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт

    Між Україною та Російською Федерацією розпочався обмін полонених.

    Про це йдеться в повідомленні новообраного генерального прокурора України Руслана Рябошапки із посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову.

    «Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», — йдеться в дописі.

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    Також колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов повідомив, що обмін має відбутись 30 серпня, однак деталей не повідомив.

    «Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки», — написав Пономарьов.

    Крім того, низка українських та російських ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що процес обміну активізувався у другій половині дня 29 серпня.

    Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.

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