Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому, - ЗМІ

Про це йдеться в повідомленні новообраного генерального прокурора України Руслана Рябошапки із посиланням на співробітницю Верховної Ради України Анну Ісламову.

«Обмін завершився: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летять додому», — йдеться в дописі.

Також колишній депутат Державної думи РФ Ілля Пономарьов повідомив, що обмін має відбутись 30 серпня, однак деталей не повідомив.

«Сьогодні буде обмін полоненими. Тримаємо кулаки», — написав Пономарьов.

Крім того, низка українських та російських ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що процес обміну активізувався у другій половині дня 29 серпня.

Раніше у Росії повідомляли, що підготовлених до обміну українських політв'язнів повезли в аеропорт.