В Офісі президента України анонсували новий обмін полоненими



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Політичні радники лідерів країн нормандського формату обговорили обмін полоненими на Донбасі

Черговий обмін відбудеться «найближчим часом»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що найближчим часом відбудеться новий обмін утримуваними особами на Донбасі.

Про це він сказав ввечері 10 липня.

«Ми домовилися про продовження обміну. Я вважаю, що результатом стане черговий обмін, який відбудеться найближчим часом», – заявив він, коментуючи підсумки зустрічі політичних радників лідерів країн нормандського формату.

Єрмак запевнив, що на переговорах усі сторони підтвердили важливість проведення чергового саміту лідерів «нормандського формату».

«Всі підтвердили важливість саміту в Берліні. Ніхто не заперечує, що цей саміт має пройти якнайшвидше. Тому я вважаю, що в найближчі місяці цей саміт повинен відбутися», – зазначив він.

Керівник Офісу президента наголосив, що для цього слід виконати всі досягнуті домовленості, особливо з безпеки.

«Не можу сказати, що ми по всіх положеннях маємо узгоджену позицію», -– додав він. Зокрема, за його інформацією, досі залишається відкритим питання щодо точок розведення.

До слова, Єрмак також заявив, що ні про яке зняття санкцій з Російської Федерації сьогодні мова йти не може.

Раніше в Офісі президента України заявили, що під час зустрічі політрадників «нормандського формату» на початку липня в Берліні Україна, Франція та Німеччина продемонстрували готовність докласти максимум зусиль для виконання домовленостей «Нормандської четвірки», досягнутих у Парижі, та наблизити проведення саміту в Берліні, водночас Росія взяла паузу.

Також повідомлялося, що Росія вимагає від України розробити «десятки законів» і погодити їх з «Л/ДНР».

Натомість президент Володимир Зеленський підкреслив, що від України ніхто не може нічого вимагати на міжнародній арені, в тому числі, прийняття закону щодо «особливого статусу Донбасу».

До слова, Резніков стверджує, що Росія піде на поступки стосовно Донбасу.