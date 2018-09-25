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    В окупованому Криму госпіталізували затриманого активіста Чапуха

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    <span>Асан Чапух</span> - В окупованому Криму госпіталізували затриманого активіста Чапуха
    Фото: Крим.Реалії
    Асан Чапух

    Минулого тижня обвинувачений у «справі Веджіє Кашка» Асан Чапух припинив голодування, яке він оголосив 15 вересня в СІЗО, вимагаючи надання кваліфікованої медичної допомоги

    Обвинуваченого у «справі Веджіє Кашка» кримськотатарського активіста Асана Чапуха перевезли із СІЗО Сімферополя в міську лікарню №7. Про це повідомляє «Крим.Реалії» з посиланням на родичів Чапуха.

    Подробиць про стан здоров’я кримськотатарського активіста вони не повідомили.

    Минулого тижня обвинувачений у «справі Веджіє Кашка» Асан Чапух припинив голодування, яке він оголосив 15 вересня в СІЗО, вимагаючи надання кваліфікованої медичної допомоги. Чапух припинив голодування через погіршення стану здоров’я і на прохання адвоката Айдера Азаматова.

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    Асану Чапуху 66 років. Міністерство закордонних справ України неодноразово вимагало від Росії звільнити цього кримськотатарського активіста.

    У Сімферополі 23 листопада 2017 року російські силовики затримали групу кримських татар – Кязіма Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Бекіра Дегерменджі. Їх звинувачують у вимаганні у громадянина Туреччини. При затриманні цих людей російськими силовиками стало зле ветерану кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка. Пізніше стало відомо, що жінка померла.

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