В окупованому Сімферополі відбувся мітинг до 75 роковин депортації кримських татар



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В окупованому Сімферополі відбулася акція до Дня пам'яті жертв депортації кримських татар Фото: Facebook

Незважаючи на те, що захід не узгоджений з окупантами, ніхто акції не заважав

Близько сотні людей, в основному люди літнього віку, зібралися біля пам'ятного каменю біля залізничного вокзалу. Деякі прийшли з національними прапорами, - передає «Крим. Реалії», який вів пряму трансляцію акції.

Як зазначається, захід проходив під наглядом приблизно 20 працівників правоохоронних органів. І хоча він не узгоджений з місцевою владою, силовики не втручаються.

Як повідомляв «Главком», у суботу, 18 травня, виповнюється 75 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Цього дня Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

Як повідомляв «Главком», раніше у селищі Октябрське Красногвардійського району в окупованому Криму відбулися узгоджені з російською владою жалобні заходи, приурочені до 75-ї річниці депортації кримськотатарського народу.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.