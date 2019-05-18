В окупованому Криму відбувся жалобний мітинг до Дня пам’яті жертв депортації



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В окупованому Криму відбуваються заходи до Дня пам'яті жертв депортації Фото: Радіо Свобода

Захід в анексованому півострові відбувся за погодження з окупантами

У селищі Октябрське Красногвардійського району в Криму відбуваються узгоджені з російською владою жалобні заходи, приурочені до 75-ї річниці депортації кримськотатарського народу. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

У суботу 18 травня виповнюється 75 років від часу депортації радянським режимом кримських татар з їхньої історичної батьківщини – Криму. Цього дня Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

У суботу в Києві й інших містах України плануються заходи, присвячені цьому дню. Траурні заходи пройдуть також у багатьох країнах світу.

У Криму, анексованому Росією, траурні заходи, крім офіційних, заборонені, а спроби їхнього проведення попереджаються.

18 травня в Україні та світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму 1944 року. Цього дня з півострова був відправлений перший ешелон кримських татар. Всього було депортовано близько 200 тисяч людей.

Цього дня проходять траурні заходи пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу з Криму.

Згідно з постановою Верховної Ради України, день 18 травня оголошений Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 18 травня по всій території України і на території анексованого Росією Криму о 12:00 буде оголошено хвилину мовчання в пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародних партнерів вшанувати жертв депортації кримськотатарського народу 1944 року. Про це йдеться у офіційній заяві відомства з нагоди 75-х роковин депортації кримських татар та вшанування жертв геноциду кримськотатарського народу.

Парламент Канади не зміг проголосувати за резолюцію про визнання депортації кримських татар актом геноциду. Україна передасть Канаді список росіян, причетних до переслідувань жителів Криму.