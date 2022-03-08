В ООН переконують, що називають «війною» напад РФ на Україну

В Організації зізнаються: могли бути спроби заборонити слово «війна», проте вони ні до чого не призвели

Організація Об'єднаних Націй заперечує, що її співробітникам було наказано не використовувати слова «війна чи вторгнення» щодо нападу Росії на Україну. Про це в електронному листі The Guardian заявив офіційний представник ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик сказав, що це «просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як «війна» та «вторгнення», для опису ситуації».

Представник ООН також сказав, що співробітників «просять оформлювати будь-які повідомлення щодо України, а також з інших політичних питань таким чином, щоб це відповідало позиції ООН та заявам генерального секретаря».

Джаррик не виключає, що такий електронний лист міг надіслати якийсь керівник якогось підрозділу ООН, але досі він не був доведений до його відома. Інші співробітники ООН, з якими зв'язалася Guardian, не отримували електронною поштою таку заборону.

Як відомо, Росія є постійним членом Ради безпеки ООН і має там право вето.