В ООН розповіли, скільки українців торік вживали марихуану



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Марихуана може допомагати хворим на епілепсію

Зараз вживання марихуани в Україні не заборонене, але виготовлення, транспортування і продаж канабісу і похідних від нього речовин - під адміністративною і кримінальною відповідальністю

В Україні у 2017 році марихуану вживали не більше 3% населення. Про це свідчать дані ООН, передає у вівторок, 7 серпня, РБК-Україна.

Зазначено, що статистику точного вживання марихуани агентству не змогли надати ні офіційні відомства, ні громадські активісти.

«У той же час, за даними ООН, у минулому році марихуану вживало не більше 3% населення (з розрахунку, що в Україні проживає понад 40 млн осіб)», - пише видання.

Для порівняння: у Росії цей показник становить 3,5%, у Польщі - 4,6%, у Білорусі, Румунії та Молдові - до 2%. У Грузії марихуана популярна у 2,7% населення.

Зараз вживання марихуани в Україні не заборонене, але виготовлення, транспортування і продаж канабісу і похідних від нього речовин - під адміністративною і кримінальною відповідальністю.