ООН заявила, що має докази страт цивільного населення талібами

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала Раду ООН з прав людини ретельно спостерігати за діями бойовиків

Окрім масових страт, ООН також зафіксувала обмеження стосовно жінок та придушення протестів проти встановлення влади бойовиками

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що отримала докази злочинів талібів, зокрема страт цивільних. Про це вона заявила під час спеціальної сесії Ради ООН з прав людини по Афганістану, передає Reuters.

Окрім масових страт, ООН також зафіксувала обмеження стосовно жінок та придушення протестів проти встановлення влади бойовиками. «Червоною лінією буде ставлення Талібану до жінок та дівчат», – наголосила Бачелет.

За її словами, різноманітні етнічні та релігійні меншини Афганістану також опинилися під загрозою насильства та репресій.

Незалежні експерти ООН з прав людини в спільній заяві зазначили, що багато людей ховаються, оскільки «Талібан продовжує обшукувати будинки від дверей до дверей», також є повідомлення про вилучення майна.

Бачелет закликала Раду ООН з прав людини ретельно спостерігати за діями бойовиків та створити відповідний механізм дій для реагування на ситуацію.

Нагадаємо, бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео,

До слова, афганська телеведуча публічно заявила, що таліби не пустили її на роботу.