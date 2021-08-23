Після відльоту українського літака в аеропорту Кабула сталась стрілянина

Перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях

Сьогодні в аеропорту Кабула виникла пожежа через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними ЗМІ, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях. Як зазначає видання, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.

BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations.



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Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення. Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.

Amid the chaos of Kabul airport, there is a little hope: a video shows a Marine giving smiling Afghan children a drink. Details of the footage are unknown. Who is this American soldier at Kabul airport in Afghanistan? #Afghanistan #Kabul #marine #afghan #children #humanity pic.twitter.com/saxOAeW8yh — Jay Ron Junghans (@Jay2Ron) August 23, 2021

Раніше управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок. Таке рішення прийнято через велике скупчення в повітряній гавані бажаючих покинути країну.

Також відомо, що сьогодні із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український.

Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.