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    Після відльоту українського літака в аеропорту Кабула сталась стрілянина

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    Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася - Після відльоту українського літака в аеропорту Кабула сталась стрілянина
    Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася
    Фото: APnews

    Перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях

    Сьогодні в аеропорту Кабула виникла пожежа через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

    За даними ЗМІ, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях. Як зазначає видання, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.


    Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення. Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.

    Раніше управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок. Таке рішення прийнято через велике скупчення в повітряній гавані бажаючих покинути країну.

    Також відомо, що сьогодні із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український.

    Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.

    22 серпня військово-транспортний літак Збройних Сил евакуював 83 людини, зокрема 31 українця. Серед евакуйованих іноземців були представники міжнародних медіа та громадських організацій.

    А в ніч на 16 серпня український літак вивіз з Кабула 79 людей, в тому числі вісьмох українців.

    Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.

    Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.

    22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.

    Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.

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    Теги: США Афганістан літак аеропорт Талібан снайпер стрілянина
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    Після відльоту українського літака в аеропорту Кабула сталась стрілянина