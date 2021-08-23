Після відльоту українського літака в аеропорту Кабула сталась стрілянина
Перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях
Сьогодні в аеропорту Кабула виникла пожежа через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.
За даними ЗМІ, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях. Як зазначає видання, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.
BREAKING - Footage shows fire broke out at Kabul airport in Afghanistan amid evacuations.— linz (@supergranlinz) August 23, 2021
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Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення. Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.
Amid the chaos of Kabul airport, there is a little hope: a video shows a Marine giving smiling Afghan children a drink. Details of the footage are unknown. Who is this American soldier at Kabul airport in Afghanistan? #Afghanistan #Kabul #marine #afghan #children #humanity pic.twitter.com/saxOAeW8yh— Jay Ron Junghans (@Jay2Ron) August 23, 2021
Раніше управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок. Таке рішення прийнято через велике скупчення в повітряній гавані бажаючих покинути країну.
Також відомо, що сьогодні із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український.
Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.
22 серпня військово-транспортний літак Збройних Сил евакуював 83 людини, зокрема 31 українця. Серед евакуйованих іноземців були представники міжнародних медіа та громадських організацій.
А в ніч на 16 серпня український літак вивіз з Кабула 79 людей, в тому числі вісьмох українців.
Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.
Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.
Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.
22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.
Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.