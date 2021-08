Після відльоту українського літака в аеропорту Кабула сталась стрілянина

Сьогодні в аеропорту Кабула виникла пожежа через перестрілку американських військових з невідомими озброєними людьми. Загинув один афганський охоронець повітряної гавані, ще троє отримали поранення. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

За даними ЗМІ, перестрілка почалася після того, як снайпер за межами аеропорту відкрив вогонь по афганських охоронцях. Як зазначає видання, близько 600 колишніх військовослужбовців урядових військ Афганістану допомагають американським військовим у повітряній гавані.

Зазначається, що крім американських військових у перестрілці брали участь військовослужбовці Німеччини. В результаті обстрілу один афганський військовий був убитий, ще троє отримали поранення. Наразі ситуація в аеропорту Кабула нормалізувалася.

Amid the chaos of Kabul airport, there is a little hope: a video shows a Marine giving smiling Afghan children a drink. Details of the footage are unknown. Who is this American soldier at Kabul airport in Afghanistan? #Afghanistan #Kabul #marine #afghan #children #humanity pic.twitter.com/saxOAeW8yh