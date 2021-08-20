Афганська телеведуча публічно заявила, що таліби не пустили її на роботу

Ще у вівторок телеведуча на приватному каналі Tolo в прямому ефірі брала інтерв’ю у речника «Талібану» щодо планів управління країною

Давран пропрацювала журналісткою в Афганістані 6 років

Афганська телеведуча Шабнам Давран з державного телеканалу RTA Pushto заявила, що її перестали пускати на роботу, попри обіцянки «Талібану», що жінки не втратять дозвіл працювати. Про це вона заявила у відео зверненні, пише AFP.

«Після зміни влади я прийшла в офіс, як завжди – але, на жаль, мене не впустили, хоча я мала редакційне посвідчення. Моїх колег-чоловіків пропустили, а мені сказали, що я більше не можу виконувати свою роботу, тому що «система змінилася».

Давран зазначає, що пропрацювала журналісткою в Афганістані 6 років.

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist — AFP News Agency (@AFP) August 20, 2021

«Хто чує мене, якщо світ чує мене – допоможіть нам, тому що наші життя у небезпеці», – додає вона.

У той же час, ще у вівторок телеведуча на приватному каналі Tolo в прямому ефірі брала інтерв’ю у речника «Талібану» щодо планів управління країною. Це називають ймовірно першим подібним прецедентом в Афганістані.

Нагадаємо, на 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії режим «Талібану» в Кабулі офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістану».

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками.

Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

До слова, в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.