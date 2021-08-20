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    Афганська телеведуча публічно заявила, що таліби не пустили її на роботу

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    Ще у вівторок телеведуча на приватному каналі Tolo в прямому ефірі брала інтерв&rsquo;ю у речника &laquo;Талібану&raquo; щодо планів управління країною - Афганська телеведуча публічно заявила, що таліби не пустили її на роботу
    Ще у вівторок телеведуча на приватному каналі Tolo в прямому ефірі брала інтерв’ю у речника «Талібану» щодо планів управління країною
    Фото: скріншот відео AFP News Agency

    Давран пропрацювала журналісткою в Афганістані 6 років

    Афганська телеведуча Шабнам Давран з державного телеканалу RTA Pushto заявила, що її перестали пускати на роботу, попри обіцянки «Талібану», що жінки не втратять дозвіл працювати. Про це вона заявила у відео зверненні, пише AFP.

    «Після зміни влади я прийшла в офіс, як завжди – але, на жаль, мене не впустили, хоча я мала редакційне посвідчення. Моїх колег-чоловіків пропустили, а мені сказали, що я більше не можу виконувати свою роботу, тому що «система змінилася».

    Давран зазначає, що пропрацювала журналісткою в Афганістані 6 років.

    «Хто чує мене, якщо світ чує мене – допоможіть нам, тому що наші життя у небезпеці», – додає вона.

    У той же час, ще у вівторок телеведуча на приватному каналі Tolo в прямому ефірі брала інтерв’ю у речника «Талібану» щодо планів управління країною. Це називають ймовірно першим подібним прецедентом в Афганістані.

    Нагадаємо, на 102-у річницю незалежності Афганістану від Британської імперії режим «Талібану» в Кабулі офіційно заявив про утворення «Ісламського емірату Афганістану».

    Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що перед захопленням Афганістану терористичним рухом «Талібан» Вашингтон пішов на сепаратні переговори з бойовиками.

    Зазначається, що США домовилися припинити повітряну підтримку силам безпеки полеглого афганського уряду в обмін на недоторканність дипломатів і американських військових. Крайнім терміном для виведення військ встановили 31 серпня.

    Зазначимо, бойовики радикального терористичного руху «Талібан» запропонують деяким членам колишніх адміністрацій Афганістану посади в новому уряді.

    Нагадаємо, представники руху «Талібан» оголосили загальну амністію для колишніх урядовців.

    Тим часом, у США вважають, що лідер терористичного руху «Талібан» Абдель Гані Барадар, який повернувся в Афганістан після майже 20 років вигнання, може очолити країну після падіння попереднього режиму.

    Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

    До слова, в Україну з Афганістану евакуювали відому режисерку Сахра Карімі.

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    Теги: США Афганістан Талібан Вашингтон
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    Афганська телеведуча публічно заявила, що таліби не пустили її на роботу