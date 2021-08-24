МЗС спростовує інформацію про захоплення українського літака в Кабулі

Всі повітряні судна, що вилітали з України до Афганістану, наразі повернулися

Інформація про захоплення у Кабулі українського літака невідомими озброєними людьми є недостовірною. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Захоплених українських літаків в Кабулі або деінде немає. Інформація про «захоплений літак», яку тиражують деякі ЗМІ, не відповідає дійсності», – зазначив посадовець.

Він уточнив, що на даний момент три евакуаційні рейси, організовані Україною для вивезення людей з Афганістану, евакуювали 256 осіб.

«Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому. МЗС залишається на зв'язку з українцями, які продовжують залишатися в Афганістані, і опрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації», – додав Ніколенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю у Кабулі невідомими було захоплено літак, що мав евакуювати людей до України.

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