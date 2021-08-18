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    Таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані (відео)

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    Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках - Таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані (відео)
    Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках
    Фото: AsvakaNews/Twitter

    Є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома

    Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео, його публікує Pajhwok Afghan News в своєму Twitter.

    Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.

    Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.

    Після цього демонстранти почали тікати.

    Нагадаємо, представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.

    До слова, афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.

    Теги: Афганістан прапор Талібан
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    Таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані (відео)