Таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані (відео)

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках

Є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома

Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео, його публікує Pajhwok Afghan News в своєму Twitter.

Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2 — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021

#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021

Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.

Після цього демонстранти почали тікати.

Нагадаємо, представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.

До слова, афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.