Таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані (відео)

Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео, його публікує Pajhwok Afghan News в своєму Twitter.

Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq