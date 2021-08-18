Таліби розстріляли мирних мітингувальників в Афганістані (відео)
Є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома
Бойовики радикального руху «Талібан» розстріляли мирних мітингувальників в місті Джелалабад афганської провінції Нангархар. Те, що відбулося потрапило на відео, його публікує Pajhwok Afghan News в своєму Twitter.
Повідомляється, що вже є вбиті та поранені, але їх точна кількість невідома.
#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021
#Taliban open fire on a protest caries the Afghan national flag & asking the Taliban to not take down this Flag , Nangarhar-Surkhroad District #Afganisthan #Afghanistan pic.twitter.com/OcoKEueHTq— Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 18, 2021
Десятки людей вийшли на вулиці, тримаючи прапор в руках, вони проводили мирну акцію, коли таліби почали стріляти.
Після цього демонстранти почали тікати.
Нагадаємо, представники руху «Талібан», які захопили владу в Афганістані, дали першу пресконференцію для світових та афганських ЗМІ в Кабулі.
До слова, афганські жінки вийшли на першу акцію протесту проти талібів.