Із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український
Усі авіарейси з Кабула призупинили
Останній цивільний літак, який вилетів із Кабула, був український. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
«Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей. Прямо під час саміту я доповів про це президенту, тому що для нього питання людей завжди важливіше за будь-яке інше. Якби не вивезли зараз, невідомо скільки довелося би ще чекати. Нас офіційно попередили, що якщо виліт не відбудеться протягом години, то доведеться чекати невідомо скільки днів», – розповів він.
Міністр додав, що буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси.
«Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту до припинення польотів», – додав Кулеба.
Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо в МЗС. Триває робота щодо їхнього повернення.
«До нас також звертаються інші держави з проханням допомогти евакуювати їхніх громадян», – повідомив міністр.
Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.
22 серпня військово-транспортний літак Збройних Сил евакуював 83 людини, зокрема 31 українця. Серед евакуйованих іноземців були представники міжнародних медіа та громадських організацій.
А в ніч на 16 серпня український літак вивіз з Кабула 79 людей, в тому числі вісьмох українців.
Нагадаємо, таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.
Тисячі афганців та іноземців тікають із країни, боючись розправи бойовиків.
Нагадаємо, Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗСУ вилетів з Кабула 21 серпня.
22 серпня український військовий літак Іл-76МД повернувся до Києва. Другий евакуаційний борт із Кабула привіз 83 людини.
Вашингтон подякував іноземним урядам, які погодились прийняти громадян, евакуйованих з Афганістану, зокрема й Україні.