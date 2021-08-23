Із Кабула вилетів останній цивільний літак – він був український

Усі авіарейси з Кабула призупинили

Останній цивільний літак, який вилетів із Кабула, був український. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Попри усі труднощі, нам все вдалося. Літак у безпеці, повертає додому громадян України та членів їхніх сімей. Прямо під час саміту я доповів про це президенту, тому що для нього питання людей завжди важливіше за будь-яке інше. Якби не вивезли зараз, невідомо скільки довелося би ще чекати. Нас офіційно попередили, що якщо виліт не відбудеться протягом години, то доведеться чекати невідомо скільки днів», – розповів він.

Міністр додав, що буквально через годину після вильоту нашого літака з українцями на борту аеропорт Кабула сьогодні припинив всі рейси.

«Наш літак став останнім цивільним бортом, який вилетів з аеропорту до припинення польотів», – додав Кулеба.

Зараз в Афганістані залишилося близько 50 громадян України, про яких відомо в МЗС. Триває робота щодо їхнього повернення.

«До нас також звертаються інші держави з проханням допомогти евакуювати їхніх громадян», – повідомив міністр.

Перед цим з Кабула в Україну прибуло два евакуаційні рейси – 16 і 22 серпня.