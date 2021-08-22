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    Думки вголос

    Таліби зарано оголосили про свою кінцеву перемогу в Афганістані

    • Костянтин Машовець

      Координатор групи «Информационное сопротивление»

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    У Афганістані ще нічого не вирішено.&nbsp; - Таліби зарано оголосили про свою кінцеву перемогу в Афганістані
    У Афганістані ще нічого не вирішено. 

    Кремлівські шури-мури з Талібаном щодо «домовитися по-хорошому» можуть бути досить своєрідно оцінені на Заході

    Мовою оригіналу

    Гы–гы–гы...)))

    в Афгане, как оказалось... еще «ничего не решено»

    Талибановские барамалеи слишко поторопились заявить о своей «окончательной» победе...

    Панджшер... особый регион Афганистана...

    и теперь там появился... «молодой львенок»... сын знаменитого «льва Панджшера» Ахмад Шаха Масуда и выпускник британского военного колледжа – Ахмад Масуд...

    который уже выпустил воззвание к народу Афганистана с призывом «бороться с талибаном до конца» и обещанием – «мы будем сражаться за европу и весь регион, а также за ценности, за которые боролись 20 лет»...

    Папа гонял, причем достаточно успешно, по тем горам еще совковые батальоны, потом папа навешивал там же талибам, и вот теперь сынок объявил опять «сбор всех погибших частей»...я так понимаю, с целью спустить воспаривших талибов «с неба на грешную землю»...

    Туда уже прорвались и продолжают прорываться те афганские армейские подразделения, которые отказались сдаваться талибам... туда же отошли остатки формирований генерала Дустума... а в самом Панджшере активно идет формирование новой партизанской армии из проживающих там в большинстве таджиков и узбеков... Уже на сегодняшний день Панджшер может выставить до 15–16 тысяч активных «штыков»... думаю через пару недель их будет в 2 раза больше...

    Более того, новый «Северный Альянс» уже начал контр–наступление... Формирования под командованием Амруллы Салеха отбили целый ряд регионов у боевиков Талибана севернее Кабула. Об этом сообщает индийское издание RepublicWorld....

    Речь идет о провинциях Баглан и Чарикан (обе, кстати, расположены по соседству с Панджшером и имеют стратегическое значение)...

    Сообщается, что в результате боестолкновений талибы отступили из Пули–Хесара в провинции Баглан. Также под контроль «Северного альянса» перешли районы Дех Салах и Бану. Формирования «Северного альянса» внезапно так же перешли в контр–настуление непосредственно у границ Панджшера, в результате чего оторвавшиеся от коммуникаций подразделения «Талибана» были фактически окружены и зажаты в ряде районов севернее Кабула...

    По информации индийских источников... формирования «Северного альянса» фактически заняли позиции в 100 км от Кабула... а потери формирований Талибана в результате 2–х дневных боев уже достигли отметки – не менее 80 боевиков...

    Нет никакого сомнения в в том, что если вооруженные формирования под руководством бывшего вице–президента Афганистана Амруллы Салеха, а так же сына национального героя Афганистана Ахмада Масуда смогут в течении достаточно продолжительного времени оказывать Талибану действенное вооруженное сопротивление, то они получать достаточно всестороннюю поддержку со стороны США и стран Запада...

    В таком случае, кремлевские шашни с Талибаном на счет «договориться по–хорошему» могут быть достаточно своеобразно оценены на Западе. Причем, «поддержака международного терроризма» – вполне может быть самым мягким из возможных определений...

    А если международное сообщество «углубится» в контакты между Кремлем и Талибаном по теме «нарко–трафика» (а пока другого источника сколь–нибудь продолжительного существования гипотетического талибанского халифата в Афганистане вообще не просматривается... ибо там напрочь отсутствует то, что в цивилизованном понимании принято считать экономикой...), то Кремль вообще рискует нарваться, даже без какой–либо экспансии талибанят на север...на весьма неслабые неприятности...

    Как будут выкручиваться из такого положения кремлевские маразматы... я сейчас, даже не представляю..

    Вот явно поторопились кремлевцы принимать у себя пуштунов в балахонах... ой, поторопились...!!!

    Джерело: блог Костянтина Машовця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: США Афганістан Талібан
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    Таліби зарано оголосили про свою кінцеву перемогу в Афганістані