В Осаці російський президент має отримати по заслугах, - Єлісєєв



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Заступник глави Адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка (2015 – 2019 рр.) Костянтин Єлісєєв Фото: Главком

Скільки доказів ще потрібно: Росія з доброї волі нічого не буде виконувати, - Костянтин Єлісєєв

В Осаці російський президент має отримати по заслугах. Про це заявив заступник глави Адміністрації п’ятого президента Петра Порошенка (2015 – 2019 рр.) Костянтин Єлісєєв.

Він упевнений, що Росія з доброї волі нічого не буде виконувати.

«Саме до нинішнього дня Москва мала виконати чіткий припис Міжнародного трибуналу з морського права з вимогою звільнити 24 українських моряків та повернути Україні три судна. Однак, Росія вкотре потопталася по принципах міжнародного права та своїх зобов’язаннях. Москва ще раз підтвердила: без відповідного мотивування вона не збирається робити жодних кроків чи гуманітарних жестів для відновлення миру в Європі. Це відвертий ляпас тим, хто виступав за сьогоднішнє повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи, прикриваючись захистом прав людини», - зазначив Єлісєєв. На його думку, час відмовитися від ілюзій.

Дипломат наголосив, що просто говорити з партнерами ніколи не було достатньо – треба наступально діяти і вирішувати питання з позиції інтересів України.

«Для звільнення наших героїв потрібна ініціативна міжнародна позиція – час негайно застосувати до Росії передбачені міжнародним правом механізми примусу. Потрібно терміново скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН для обговорення ігнорування Росією вимог трибуналу», - вважає Єлісєєв.

На думку дипломата, так само японська Осака має зустріти президента Путіна консолідованим засудженням.

«Нагадаю, що минулого року через захоплення наших моряків президент Трамп скасував зустріч з Путіним. Якою буде реакція американської сторони цього разу – залежить вже від нової української команди. Але очевидно, що подаючи руку російському президенту, міжнародні лідери мають пам’ятати, що на його токсичних руках кров українських громадян», - підкреслив Єлісєєв. Він наголосив, що пора ставити питання про нові санкції стосовно РФ, насамперед, для обмеження її морської діяльності.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін братиме участь у саміті G20, запланованого на 28-29 червня в японському місті Осака. На зустрічі президентів США та РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна буде підняте питання звільнення українських полонених моряків.

До слова, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у графіку президента Росії Володимира Путіна немає зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті «Групи 20» (G20) в Японії.