В Пакистані через тиск релігійної общини не призначили до уряду відомого економіста



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Ісламістські партії контролюють 10% депутатських мандатів

Уряд Пакистану скасував попереднє рішення щодо призначення відомого економіста із Принстонського університету до складу Економічної дорадчої ради.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

На такий крок Кабінет міністрів Імран Хана пішов після тиску релігійної меншини Ахмаді.

Мова йшла про призначення Атіфа Міана, який би допомагав в вирішенні економічної кризи в Пакистані. Міан вважається одним із найбільш перспективних молодих вчених в сфері фінансів і макроекономіки.

Речник пакистанського уряду підтвердив як факт відкликання призначення, так і вплив релігійних груп на це рішення. Релігійні партії контролюють 10% місць в парламенті країни.

Нагадаємо, Майк Помпео провів в Ісламабаді зустріч із Імраном Ханом, метою якої є спроба перезапуску американсько-пакистанських відносин, які загострилися на фоні протиріч щодо війни в сусідньому Афганістані.