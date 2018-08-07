В Раді пропонують ввести акциз на електронні сигарети



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Електронна сигарета

Нардепи хочуть ввести акциз на рідину в електронних сигаретах у розмірі 1,10 гривень за мілілітр

На сайті парламенту зареєстрований законопроект, який пропонує ввести акцизний збір на рідини, що містяться в електронних сигаретах і вейпах.

Як повідомляє Liga.net, автори законопроекту народні депутати Ганна Гопко та Олег Мусій пропонують ввести акциз на рідину в електронних сигаретах у розмірі 1,10 гривень за мілілітр.

Також, якщо закон приймуть, то буде заборонено продаж електронних сигарет і заправних контейнерів до них особам, які не досягли 18 років.

Раніше в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про небезпеку електронних сигарет для організму людини.