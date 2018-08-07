  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Раді пропонують ввести акциз на електронні сигарети

    • Розсилка
    Електронна сигарета - В Раді пропонують ввести акциз на електронні сигарети
    Електронна сигарета

    Нардепи хочуть ввести акциз на рідину в електронних сигаретах у розмірі 1,10 гривень за мілілітр

    На сайті парламенту зареєстрований законопроект, який пропонує ввести акцизний збір на рідини, що містяться в електронних сигаретах і вейпах.

    Як повідомляє Liga.net, автори законопроекту народні депутати Ганна Гопко та Олег Мусій пропонують ввести акциз на рідину в електронних сигаретах у розмірі 1,10 гривень за мілілітр.

    Також, якщо закон приймуть, то буде заборонено продаж електронних сигарет і заправних контейнерів до них особам, які не досягли 18 років.

    Раніше в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про небезпеку електронних сигарет для організму людини.

    Читайте також
    Верховна Рада депутати акциз закон тютюнові вироби Олег Мусій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ