В РФ чоловіка засудили до двох років колонії через пост про чиновників

Чоловіка визнали винним у розпалюванні ненависті до представників влади

Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив 44-річного Володимира Тимошенка з Кисловодська до двох років колонії суворого режиму за пост про чиновників у соціальній мережі «ВКонтакте». Як повідомляє «Радіо Свобода», Тимошенка визнали винним у розпалюванні ненависті до представників влади. За версією слідства, Тимошенко в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засуджений начебто надиктував своїй подрузі критичний пост для «ВКонтакте»

Чоловіка визнали винним у розпалюванні ненависті до представників влади

Суд у російському Санкт-Петербурзі засудив 44-річного Володимира Тимошенка з Кисловодська до двох років колонії суворого режиму за пост про чиновників у соціальній мережі «ВКонтакте».

Як повідомляє «Радіо Свобода», Тимошенка визнали винним у розпалюванні ненависті до представників влади.

За версією слідства, Тимошенко в серпні 2015 року, перебуваючи в колонії, надиктував своїй подрузі пост для «ВКонтакте» зі словами «антинародний режим» і «карально-репресивний апарат». У грудні 2016 року Тимошенко звільнився з колонії. Через два тижні його затримали за звинуваченням в розпалюванні ненависті або ворожнечі до чиновників.

Сам Тимошенко заперечує провину і має намір оскаржити вирок. Адвокат засудженого стверджує, що в діях чоловіка немає складу злочину.

За останні роки в Росії за публікації в соціальних мережах засудили сотні людей, зокрема опозиційних активістів і їхніх прихильників. У більшості випадків кримінальні справи порушують за публікації в російській соціальній мережі «ВКонтакте».

Нагадаємо, 39% українців, попри офіційну заборону доступу через вітчизняні провайдери, бодай один раз на місяць відвідують російську соцмережу «ВКонтакте».

Раніше «Главком» повідомляв, що у РФ чоловіка викликали на допит через допис в соцмережі з фрагментом «Незнайки на Місяці».