В РФ назвали найбільш популярні товари в супермаркетах серед крадіїв графіка



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Середня сума крадіжки – 1 тисяча рублів

Розробник системи розпізнавання обличь в супермаркетах РФ компанія BIT назвала найбільш популярні товари серед крадіїв. Про це пише видання РБК.

Мова йде про сири, ковбасні вироби, цукерки і кондитерські вироби, пиво і інші типи алкоголю, морепродукти. Серед косметичних товарів в крадіїв найбільшою популярністю користуються туші і лаки для нігтів, губна помада, масла для тіла і волосся, тіні для очей.

Середня сума вкраденого складає до 1 тисячі рублів. В парфумерних відділеннях серед крадіїв домінують жінки (78%), а в продуктових чоловіки (77%).

В 2019 році із магазинів, які обладнані системою NtechLab від ВІТ, було викрадено товарів на 38 млн. рублів. Проте відповідна система допомагає скоротити недоотриманий прибуток на щонайменше 2% на рік. NtechLab має єдину базу даних, яка використовується для роботи в всіх торгових мережах.