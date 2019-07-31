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    В РФ назвали найбільш популярні товари в супермаркетах серед крадіїв

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    В РФ назвали найбільш популярні товари в супермаркетах серед крадіїв

    Середня сума крадіжки – 1 тисяча рублів

    Розробник системи розпізнавання обличь в супермаркетах РФ компанія BIT назвала найбільш популярні товари серед крадіїв. Про це пише видання РБК.

    Мова йде про сири, ковбасні вироби, цукерки і кондитерські вироби, пиво і інші типи алкоголю, морепродукти. Серед косметичних товарів в крадіїв найбільшою популярністю користуються туші і лаки для нігтів, губна помада, масла для тіла і волосся, тіні для очей.

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    Середня сума вкраденого складає до 1 тисячі рублів. В парфумерних відділеннях серед крадіїв домінують жінки (78%), а в продуктових чоловіки (77%).

    В 2019 році із магазинів, які обладнані системою NtechLab від ВІТ, було викрадено товарів на 38 млн. рублів. Проте відповідна система допомагає скоротити недоотриманий прибуток на щонайменше 2% на рік. NtechLab має єдину базу даних, яка використовується для роботи в всіх торгових мережах. 

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