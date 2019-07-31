В РФ визнали, що не можуть швидко відмовитися від долара



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Жодна інша валюта світу немає такої розгалуженої мережі кореспондентських рахунків

Очільник департаменту із контролю за зовнішніми обмеженнями Мінфіну РФ Дмитро Тимофєєв визнав, що відмова від долара в міжнародних розрахунках буде дуже довгим процесом. Про це пише видання РБК.

Домінуюча роль валюти США в цьому питанні, за словами Тимофєєва, визначена тим, що в кожній країні світу розвинена гарна мережа кореспондентських рахунків в доларах, підключення до якої дає можливість торгувати із усім світом. При цьому ні в юаня, ні в рубля і навіть в євро такої системи немає. Самим комерційним структурам невигідно переходити на розрахунки в інших валютах, а тому уряди РФ, КНР і ЄС мають сприяти цьому процесу. Окремо Дмитро Тимофєєв нагадав, що на сьогодні конвертація валют в основному іде через долар.

РФ вже почала переходити на інші валюти в торгівлі із КНР. Доходи в доларах від експорту до КНР за перший квартал 2019 року склали 45,7%. Хоча доля долара в розрахунках по двосторонній торгівлі загалом за цей період часу складає 56%. В торгівлі РФ із КНР зростає значення євро. 75% російського експорту до Індії в першому кварталі 2019 року оплачувалося в рублях. Відповідний показник в 2018 році складав 21,3%. Проте, для закупівлі рублів індуси все одно скоріше за все використовують долари.