В РНБО назвали найбільш вразливий вік для зараження коронавірусом



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У зоні найменшого ризику перебувають громадяни віком від 10 до 39 років

У зоні найбільшого ризику перебувають громадяни віком від 70 років

Якщо в Україні виявлять китайський коронавірус Covid-19, найбільший ризик заразитися у літніх людей та тих, хто має захворювання дихальної системи.

Про це йдеться у дослідженні Ради національної безпеки та оборони.

У відомстві кажуть, що головний ситуаційний центр при РНБО цілодобово здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу у світі.

«За результатами аналізу і моделювання можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-19 в Україні виділено групи ризику в розрізі вікової категорії», — йдеться у повідомленні.

У зоні найменшого ризику перебувають громадяни віком від 10 до 39 років з вірогідністю в 0,2%. Далі йдуть категорії 40-49 років, 50-59, 60-69, 70-79.

Групи ризику — люди віком від 80 років (вірогідність 13,5%), ті, хто мають захворювання дихальної системи або цукровий діабет.

На сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Нагадаємо, МОЗ України отримало перші результати тестів людей, які після евакуації з Уханя проходять обсервацію в Нових Санжарах. Усі вони виявилися негативними.

Медики та прикордонники вже перевіряють усіх громадян, які прибувають на територію України.