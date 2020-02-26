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    В РНБО назвали найбільш вразливий вік для зараження коронавірусом

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    У зоні найменшого ризику перебувають громадяни віком від 10 до 39 років - В РНБО назвали найбільш вразливий вік для зараження коронавірусом
    У зоні найменшого ризику перебувають громадяни віком від 10 до 39 років

    У зоні найбільшого ризику перебувають громадяни віком від 70 років

    Якщо в Україні виявлять китайський коронавірус Covid-19, найбільший ризик заразитися у літніх людей та тих, хто має захворювання дихальної системи.

    Про це йдеться у дослідженні Ради національної безпеки та оборони.

    У відомстві кажуть, що головний ситуаційний центр при РНБО цілодобово здійснює моніторинг ситуації щодо поширення коронавірусу у світі.

    «За результатами аналізу і моделювання можливого варіанту поширення коронавірусу Covid-19 в Україні виділено групи ризику в розрізі вікової категорії», — йдеться у повідомленні.

    У зоні найменшого ризику перебувають громадяни віком від 10 до 39 років з вірогідністю в 0,2%. Далі йдуть категорії 40-49 років, 50-59, 60-69, 70-79.

    Групи ризику — люди віком від 80 років (вірогідність 13,5%), ті, хто мають захворювання дихальної системи або цукровий діабет.

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    На сьогодні в Україні не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, МОЗ України отримало перші результати тестів людей, які після евакуації з Уханя проходять обсервацію в Нових Санжарах. Усі вони виявилися негативними.

    Медики та прикордонники вже перевіряють усіх громадян, які прибувають на територію України.

     Читайте також: Усе, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика

     

    прикордонники РНБО хвороби вік коронавірус
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