У МОЗ назвали три області, куди відправлять тест-системи на коронавірус
Першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області
Тест-системи на новий тип коронавірусу спочатку будуть направлені у три області. Про це повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу у Нових Санжарах.
За його словами, першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають 3 області, а саме: Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Саме через те, що у цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії.
«Це - регіони, де, за нашими даними, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв’язку з ситуацією в Італії», - сказав Кузін.
Також відбудеться навчання фахівців-вірусологів, які працюватимуть на локальному рівні.
«Ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес. Ми маємо також проводити навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів», - додав він.
Нагадаємо, тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру «Нові Санжари».
Також повідомлялося, що у Чернівцях до лікарні забрали другу людину, яка повернулася з Італії.
Раніше стало відомо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.
До слова, раніше Главком повідомляв, що в Україні створили тести для виявлення коронавірусу. Вони уп'ятеро дешевші за німецькі.
Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.