У МОЗ назвали три області, куди відправлять тест-системи на коронавірус



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Тест-системи для виявлення коронавірусу отримають три області

Першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають Львівська, Закарпатська та Чернівецька області

Тест-системи на новий тип коронавірусу спочатку будуть направлені у три області. Про це повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін під час брифінгу у Нових Санжарах.

За його словами, першими тест-системи для виявлення коронавірусу отримають 3 області, а саме: Львівська, Закарпатська та Чернівецька. Саме через те, що у цих регіонах проживає найбільше осіб, які працюють в Італії.

«Це - регіони, де, за нашими даними, найбільша кількість осіб, які працювали в Італії. Ми також очікуємо повернення таких осіб у зв’язку з ситуацією в Італії», - сказав Кузін.

Також відбудеться навчання фахівців-вірусологів, які працюватимуть на локальному рівні.

«Ми запланували таким чином, що це буде поетапний процес. Ми маємо також проводити навчання фахівців-вірусологів, які працюють на рівні обласних лабораторних центрів», - додав він.

Нагадаємо, тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру «Нові Санжари».

Також повідомлялося, що у Чернівцях до лікарні забрали другу людину, яка повернулася з Італії.

Раніше стало відомо, що Україна отримала від ВООЗ тести на коронавірус Covid-19.

До слова, раніше Главком повідомляв, що в Україні створили тести для виявлення коронавірусу. Вони уп'ятеро дешевші за німецькі.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.