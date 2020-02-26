Прикордонники показали, як вони міряють температуру туристам з Угорщини



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Прикордонники 25 лютого розпочали температурний скринінг осіб, які прямують на в’їзд в Україну Фото: ДПСУ

Перевірка пов'язана з епідемією коронавирусу, яка прийшла в Європу із Китаю

Першим пунктом пропуску, на якому відучора проводиться температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України, стала «Тиса» на кордоні з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

«Першим таким пунктом пропуску стала «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, де протягом доби прикордонники здійснили перевірку температури тіла у понад 2100 осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, голова відомства особисто взяв під контроль організацію заходів не тільки в даному пункті пропуску, а й в інших на кордоні з країнами ЄС, що направлені на посилення контролю з недопущення поширення коронавірусу в Україну.

Температурна перевірка громадян, які прилітають в Україну, здійснюється і в міжнародних аеропортах.

Вказується, що на цей час прийнято рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров’я проводити температурний скринінг усіх громадян, як прибувають на територію України. Зокрема, він здійснюватиметься для громадян, які прямують в Україну з будь-якої країни світу як авіасполученням, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України.

Пресслужба запевняє, що ситуація на кордоні перебуває під контролем у цілодобовому режимі.

Крім того, продовжується мобілізація всіх необхідних ресурсів, у тому числі щодо забезпеченості приладами для вимірювання температури та засобами індивідуального захисту.

Ці заходи Держприкордонслужба здійснює спільно з представниками Міністерства охорони здоров’я України, фіскальної служби та органами місцевого самоврядування.

У разі фіксації на кордоні людини з підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання – її одразу ж направляють на додаткове обстеження, додає пресслужба ДПСУ.

Напередодні глава МВС Арсен Аваков заявив, що температуру будуть міряти всім, хто прибуває в Україну.

Також нагадаємо, що в аеропорту «Київ» пасажирів з Італії зустрічає лікар-епідеміолог.