Коронавірус виявили на ще одному континенті



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Коронавірус виявили у 61-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії

Коронавірус зафіксовано на всіх континентах, окрім Антарктиди

Міністерство охорони здоров’я Бразилії підтвердило, що в країні виявлено перший випадок зараження новим коронавірусом (Covid-2019). Про це повідомив на пресконференції міністр охорони здоров’я південноамериканської республіки Луїс Енріке Мандетта, повідомляє місцевий телеканал Globo.

«Інститут Адольфу Лутца підтвердив (діагноз)», – сказав він. Міністр також уточнив, що влада спостерігатиме за тим, як вірус поведеться в умовах тропіків. Йдеться про перший підтверджений випадок захворювання в Латинській Америці.

Раніше у вівторок Міністерство охорони здоров’я Бразилії повідомило про перший випадок позитивного результату попереднього тесту на коронавірус, після чого зразки біоматеріалу були спрямовані для підтвердження в Інститут Адольфу Лутца. Через декілька годин газета Folha de S.Paulo з посиланням на власне джерело повідомила про те, що перевірка підтвердила побоювання медиків.

Як уточнюється, 61-річний пацієнт 21 лютого прибув до Бразилії з Італії, куди їздив один у відрядження. Відомство також повідомило, що авіарейсам із країн з підтвердженими випадками зараження коронавірусом, зазначених у списку Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) від 24 лютого, буде приділятися більше уваги.

Додамо, раніше міністр охорони здоров’я Бразилії Луїс Енріке Мандетта уникнув будь-яких панічних настроїв щодо першої підозри на зараження новим коронавірусом у країні, відзначивши, що «це грип, давайте пройдемо через це», і запевнивши, що Бразилія вже підготувалася до кількох сценаріїв через коронавірус.

Спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, на сьогодні поширився на шість із семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Також повідомляється, що в Африці зараження коронавірусом фіксували в Алжирі та Єгипті. Спалахи реєстрували по всій Азії з концентрацією в Китаї, Південній Кореї та на борту круїзного судна в Японії. Крім того, на Близькому Сході Іран повідомив про не менш як 139 випадків.

В Австралії підтверджено 22 випадки захворювання на новий коронавірус, в Європі – понад 300. У Північній Америці не менш як 59 громадян США дали позитивний результат на коронавірус. Випадки також були зареєстровані в Канаді.

Джерело: УНН