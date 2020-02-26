У Київській області визначили п’ять медичних закладів, де лікуватимуть хворих на коронавірус



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На Київщині визначено ряд лікарень з боксованими відділеннями, до яких можливо госпіталізувати виявлених людей з ознаками гострої респіраторної хвороби

Хворих відправлятимуть на лікування до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, Баришівської ЦРЛ, Переяслав-Хмельницької ЦРЛ, Яготинської ЦРЛ та Васильківської ЦРЛ

У Київській області визначили п’ять медичних закладів як госпітальні бази для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Зазначається, що людей хворих на коронавірус 2019-nCoV відправлятимуть на лікування до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, Баришівської ЦРЛ, Переяслав-Хмельницької ЦРЛ, Яготинської ЦРЛ та Васильківської ЦРЛ.

Також наголошується, що особлива увага приділена Міжнародному аеропорту «Бориспіль», де розташований санітарно-контрольний пункт і проводиться температурний скринінг людей, які прибувають до України з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Це стосується прямих авіарейсів.

«Окрім того, в Київській області визначено ряд лікарень з боксованими відділеннями, до яких можливо госпіталізувати виявлених людей з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», – зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

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