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    У Київській області визначили п’ять медичних закладів, де лікуватимуть хворих на коронавірус

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    На Київщині визначено ряд лікарень з боксованими відділеннями, до яких можливо госпіталізувати виявлених людей з ознаками гострої респіраторної хвороби - У Київській області визначили п’ять медичних закладів, де лікуватимуть хворих на коронавірус
    На Київщині визначено ряд лікарень з боксованими відділеннями, до яких можливо госпіталізувати виявлених людей з ознаками гострої респіраторної хвороби

    Хворих відправлятимуть на лікування до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, Баришівської ЦРЛ, Переяслав-Хмельницької ЦРЛ, Яготинської ЦРЛ та Васильківської ЦРЛ

    У Київській області визначили п’ять медичних закладів як госпітальні бази для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

    Зазначається, що людей хворих на коронавірус 2019-nCoV відправлятимуть на лікування до Броварської багатопрофільної клінічної лікарні, Баришівської ЦРЛ, Переяслав-Хмельницької ЦРЛ, Яготинської ЦРЛ та Васильківської ЦРЛ.

    Також наголошується, що особлива увага приділена Міжнародному аеропорту «Бориспіль», де розташований санітарно-контрольний пункт і проводиться температурний скринінг людей, які прибувають до України з країн, де зафіксовані випадки COVID-19. Це стосується прямих авіарейсів.

    «Окрім того, в Київській області визначено ряд лікарень з боксованими відділеннями, до яких можливо госпіталізувати виявлених людей з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV», – зазначається в повідомленні.

    Як повідомлялося, коронавірус виявили на ще одному континенті.

    Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили про неготовність світу до поширення коронавірусу.

    Станом на ранок, 26 лютого, кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим різновидом коронавірусу Covid-19, в Китаї зросла до 2715 осіб.

    У США центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) попередили американців про необхідність розпочати підготовку до поширення коронавірусу на території Америки.

    Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.

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